Der große Neustart des Deutschen Fernsehpreises blieb im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Einen neuer Anlauf soll nun in der zweiten Jahreshälfte gewagt werden: Wie jetzt bekannt wurde, soll die Verleihung am Donnerstag, den 16. September stattfinden - und am selben Abend um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt werden. Es ist somit das erste Mal seit mehreren Jahren, dass der Fernsehpreis im Fernsehen wieder eine große Bühne erhält. Neu ist, dass neben ARD, ZDF, RTL und Sat.1 erstmals auch die Deutsche Telekom dem Kreis der Stifter angehört. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen bereits als Kooperationspartner mit an Bord.

© DWDL / MGRTL / G+J Stephan Schäfer

Und auch die 15-köpfige Jury hat die Arbeit inzwischen aufgenommen: Neben dem Vorsitzenden Wolf Bauer und seiner Stellvertreterin Iris Bettray (sagamedia) gehören der Jury auch Regisseurin Viviane Andereggen, Moderator Micky Beisenherz, Journalist Daniel Bröckerhoff, Produzentin Nanni Erben (MadeFor Film), Schauspielerin Maria Furtwängler, der stellvertretende WDR-Chefredakteur Udo Grätz, ZDF-Programmplanerin Beate Höbermann, Produzentin Nina Klink (Seapoint), Malte Kruber von RTL, Autor Alexander Lindh, DWDL.de-Chef Thomas Lückerath, Stephanie McClain von Sat.1 sowie Moderatorin Shary Reeves an.

© UFA / Deutscher Fernsehpreis Wolf Bauer

Der Beobachtungszeitraum für die diesjährige Preisfindung reicht vom 1. Mai 2020 bis zum 30. Juni 2021 - in den kommenden Wochen und Monaten haben die Sender und Produzenten somit noch reichlich Gelegenheit, mit gutem Fernsehen auf sich aufmerksam zu machen.