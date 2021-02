ZDFneo hat die Ausstrahlung der britischen Sitcom "Dead Pixels" angekündigt. Die insgesamt zwölf Episoden aus zwei Staffeln sind am Freitag, den 9. April, ab 23:30 Uhr zu sehen. ZDFneo strahlt sämtliche Folgen auf einen Schlag aus, um kurz nach 4 Uhr wird man damit fertig sein. Wer sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen will, kann die Serie am Tag danach auch in der Mediathek sehen. Ab dem 10. April um 10 Uhr sind die Episoden auch dort verfügbar.

Inhaltlich geht es in der Sitcom um die Freunde Meg, Nicky und Usman, deren Leben weitestgehend online stattfinden. Im Spiel "Kingdom Scrolls" kämpfen sie seit Jahren Seite an Seite heldenhaft gegen die Brut der Schwarmmutter. Dafür lässt Meg auch mal ein Date sausen, und Usman baut für seine kleine Tochter einen Käfig, damit er in Ruhe zocken kann. Doch die friedvolle Krieger-Gemeinschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als der neue Kollege Russell in Megs Büro anfängt. Um sich an den Neuen ranzumachen, lädt Meg ihn ein, gemeinsam mit ihnen "Kingdom Scrolls" zu spielen. Das gefällt vor allem Nicky gar nicht.

Und auch das ZDF hat Serien-Nachschub angekündigt. Die internationale Koproduktion "Kommissar Beck" kehrt am 4. April zurück ins Programm der Mainzer, insgesamt vier Folgen werden immer sonntags ab 22 Uhr bzw. 22:15 Uhr ausgestrahlt. Die Serie basiert auf den Nach Romanfiguren von Maj Sjöwall und Per Wahlöö. Zum Auftakt läuft die Serie also am Oster-Sonntag. Um 20:15 Uhr zeigt das ZDF da eine neue Ausgabe seines "Traumschiffs". Kapitän Silbereisen schippert dann auf die Malediven. Mit dabei sind unter anderem noch Barbara Wussow, Collien Ulmen-Fernandes, Christoph M. Ohrt und Victoria Swarovski.