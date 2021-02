Nachdem Guido Maria Kretschmer im Format "Shopping Queen" über unzählige Outfits geurteilt hat, nimmt er sich nun die Wohnzimmer vor: Ab dem 20. März sucht er bei Vox "Guidos Deko-Queen" immer samstags um 17 Uhr. Wie in "Shopping Queen" vergibt Kretschmer pro Folge ein Motto, das dann zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck umsetzen muss.

Guido Maria Kretschmer beobachtet dabei die Shoppingtouren durch Baumärkte, Möbelhäuser und Dekoshops sowie die Umgestaltung der Zimmer und kommentiert die Leistungen der angehenden "Deko Queens" in seiner gewohnt unverblümt offenen Art und Weise. "Bei 'Shopping Queen' habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben", sagt der zu seinem neuen Format.

Und weil bei Bertelsmann ja längst die Zeichen auf Allianzen stehen, ist beim neuen Format auch Gruner + Jahr mit von der Partie und bringt schon am 18. März eine Zeitschrift unter dem gleichen Titel - also "Guidos Deko-Queen" an den Kiosk. Beschrieben wird es als "neuartiges Wohn- und Lifestyle-Magazin, das sich unter der Leitung von Christina Gath als Chefredakteurin neben den klassischen Living-Themen auch mit Beauty, Lifestyle, Gastlichkeit und nachhaltigem Leben befasst", wie es in einer Mitteilung des Verlags heißt.

Kretschmer selbst fungiert als Editor-at-Large und soll seine "persönlichen Wohn-Weisheiten" ins Heft einbringen. Generell verstehe man sich als Rat- und Impulsgeber für Deko-Begeisterte, die Ideen sollen einfach umsetzbar sein. Neben Homestories, Interviews und Vorher-Nachher-Geschichten gibt's außerdem auch einen Blich hinter die Kulissen der TV-Sendung. Während von "Guidos Deko-Queen" im TV nach sechs Folgen allerdings vorerst schon wieder Schluss ist, ist das Print-Heft als regelmäßige Einrichtung geplant, die zehn Mal im Jahr erscheint.

Für Guido Maria Kretschmer ist es dann übrigens schon die zweite Zeitschrift, bei Gruner + Jahr erscheint auch "Guido". Chefredakteurin Christina Grath: "Wir wenden uns mit dem neuen Magazin an alle, die die große Freude am Umdekorieren, Umgestalten und Umstyling verbindet - die Deko Queens. Sie definieren sich nicht über ihr Alter, sondern über ihre Kreativität, ihre Gestaltungsliebe und ihre Leidenschaft fürs Shopping. Und wir teilen mit ihnen und Guido die Gewissheit, dass ein schönes Zuhause glücklich macht - gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten."