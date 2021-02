Schon seit fast fünf Jahren geht Rechtsanwalt Ingo Lenßen immer wieder bei Sat.1 Gold auf Sendung, um Anruferinnen und Anrufern in rechtlichen Fragen zu beraten - und nicht selten kommen diese mit kuriosen Problemen auf ihn zu. Mittlerweile dürften sich einige Fragen aufgestaut haben, denn zuletzt war "Lenßen live" vor fast einem Jahr zu sehen.

Nun hat Sat.1 Gold jedoch eine neue Staffel des Telefon-Talks in Aussicht gestellt. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, meldet sich Ingo Lenßen am 6. April am späten Abend auf dem Bildschirm zurück. Das Format wechselt damit erneut den Sendetag: Nachdem "Lenßen live" zuletzt mittwochs zu sehen war, läuft die Sendung nun am Dienstagabend.

Die neue Staffel trägt erneut den Untertitel "Der Kult-Anwalt am Telefon" und umfasst insgesamt fünf Folgen. Produziert wird "Lenßen live" von Constantin Entertainment.