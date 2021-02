Sebastian Heinlein arbeitet ab dem 1. April bei SEO Entertainment. Das hat die Produktionsfirma, die seit Jahresbeginn zu Leonine gehört, jetzt angekündigt. Heinlein wird Head of Development und Creative Director, zusätzlich dazu wird er auch für weitere Non-Fiction Produktionsunternehmen der Leonine Studios im Development tätig sein. Kümmern soll er sich um das Entwicklung und Kreation von Non-Fiction-, Entertainment- und Unterhaltungsformaten sowie die Adaption von internationalen Formatrechten für den deutschen Markt.

Heinlein kommt von Constantin Entertainment, wo er zuletzt als Head of Development tätig war. Zuvor verantwortete er als Executive Producer die Produktion der mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichneten Sat.1-Show "Catch!". Von 2011 bis 2018 arbeitete er als Programm Manager bei ProSieben. Bei SEO bzw. Leonine berichtet Heinlein künftig an Gillad Osterer, Geschäftsführer SEO Entertainment, und Nina Etspüler, Head of Entertainment Development bei Leonine.

Leonine-Chef Fred Kogel sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian Heinlein einen in der Branche überaus geschätzten und einen der profiliertesten Kreativen für SEO Entertainment und Leonine Studios gewinnen konnten. Er hat sich seinen Namen als ein besonders innovativer und talentierter Creative Developer im Entertainment gemacht. Mit ihm, Nina Etspüler und unserer erst kürzlich getätigten Beteiligung SEO Entertainment stärken wir unseren Produktionsstandort München und unsere Kompetenz im Bereich Comedy nachhaltig und haben uns eine perfekte Ausgangsbasis für weiteres Wachstum im Non-Fiction Produktionsbereich geschaffen."

Und Gillad Osterer ergänzt: "Sebastians und meine Wege kreuzen sich schon seit einigen Jahren. In dieser Zeit habe ich seinen Werdegang genau wahrgenommen. Neben seinen kreativen, inhaltlichen und Umsetzungsstärken, spricht auch das Menschliche absolut für ihn. Dass Sebastian sich für den neuen, spannenden Weg der SEO Entertainment unter dem Leonine Studios Dach entschieden hat, freut mich persönlich besonders."

Sebastian Heinlein selbst sagt zu seinen neuen Aufgaben: "Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei einem so erfolgreichen und innovativen Produktionsunternehmen wie SEO Entertainment. Gleichzeitig eröffnen sich durch Leonine Studios vielfältige und spannende kreative Perspektiven, die meinen neuen Aufgabenbereich noch reizvoller und internationaler machen."