Der WDR macht bald all seine "Lokalzeit"-Ausgaben via Satellit in HD verfügbar, das hat der Sender nun angekündigt. Und die Umstellung erfolgt schon in wenigen Tagen: Ab dem 3. März sind alle elf Sendungen des lokalen Nachrichtenmagazins in dem hochauflösenden Standard zu sehen. Bislang war dies nur für die Lokalzeit Köln möglich. Die technischen Voraussetzungen für das Angebot liefert der neue Satellitentransponder 21, den der WDR Anfang März in Zusammenarbeit mit dem Satellitenbetreiber SES ASTRA auf der Orbitalposition 19,2° Ost in Betrieb nimmt.

Um das neue Angebot nutzen zu können, sind aber auch die Zuschauer gefragt. Die müssen nämlich einen Suchlauf an ihren jeweiligen Empfangsgeräten durchführen. Dieser Suchlauf kann ab dem 3. März entweder automatisch oder als manuell erfolgen. Wie die Programme nach dem Suchlauf einsortiert werden, hängt vom jeweiligen Empfangsgerät ab. Häufig würden neu gefundene Programme am Ende der Programmliste hinzugefügt, heißt es vom WDR.

Die schon bestehenden WDR HD-Services über Satellit werden vorerst weiter ausgestrahlt, sie sollen ab dem 3. März aber im Servicenamen mit dem Zusatz "alt" gekennzeichnet werden. Damit wolle man in der Programmliste eine Unterscheidung zu den neuen HD-Services möglich machen, heißt es vom Sender. Auch in Breitbandkabelanlagen könne vorübergehend der Zusatz "alt" bei den WDR HD-Services angezeigt werden. "Hier wird der Kabelnetzbetreiber in seiner Entscheidungshoheit die Umstellung bei nächster Gelegenheit vornehmen. Die Zuschauer*innen mit Kabelempfang brauchen deshalb keinen Suchlauf durchzuführen", so der WDR.