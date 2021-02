RTL baut sein Angebot an Inhalten in UHD-Bildqualität sukzessive weiter aus. Vergangenes Jahr wurden 390 UHD-Programmstunden gesendet, was eine Steigerung um knapp 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war. Dieses Jahr sollen es über 500 Stunden werden. Dazu gehört nun auch "Let's Dance", das heute in die 14. Staffel startet. Die deutsche Produktion von Seapoint und BBC Studios Germany in Zusammenarbeit mit den MMC Studios Köln ist damit die weltweit erste "Let’s Dance / Dancing with the Stars"-Staffel, die komplett in UHD produziert wird.

Thomas Harscheidt, Geschäftsführer CBC: "Wir freuen uns sehr, dass Seapoint und die BBC uns das Vertrauen schenken, mit uns ihre UHD-Show-Premiere zu feiern. Das zeigt einmal mehr, welche Pionierrolle wir in der UHD-Produktion einnehmen." Seapoint-Geschäftsführerin Nina Klink ergänzt: "Gerade bei so einem langlaufenden und erfolgreichen Format wie 'Let's Dance' ist es unser Anspruch, die Zuschauer*innen immer wieder mit Innovationen und herausragender Qualität zu begeistern. Deshalb freut es uns besonders, dass wir gemeinsam mit der CBC und MMC nun auch technisch ein einmaliges Seherlebnis in UHD bieten können."

RTL UHD ist in Deutschland via Satellit bei HD+ zu empfangen, zudem gibt's den Sender auch bei Magenta TV und in den Kabelnetzen von Wilhelm.tel, Willy.tel und Tele Columbus/PŸUR. In Österreich kann RTL UHD auch über simpliTV SAT Plus empfangen werden, in der Schweiz wird RTL UHD im IPTV-Netz von Sunrise, durch den Kabelnetzbetreiber UPC und seit Februar 2021 auch via blue TV von Swisscom verbreitet.