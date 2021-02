Auch wenn RTL diesmal im Januar längst nicht so dominant war wie man das in den letzten Jahren gewohnt war - was sich nicht nur mit dem Fehlen des echten Dschungelcamps erklären ließ - übten sich die anderen Privatsender wie üblich noch in vornehmer Zurückhaltung. Im Februar stieg der Anteil an frischem Programm dann aber insbesondere bei ProSieben, Sat.1 und Vox dann wieder merklich.

Trotzdem schaffte es unter diesen nur ProSieben, weniger als die Hälfte des Abendprogramms (für unseren Frische-Index werten wir jeweils den Anteil an Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht) aus, mit Wiederholungen zu füllen. Und festzuhalten bleibt auch: Im vergangenen Jahr lag der Frische-Anteil auch bei ProSieben noch um 13 Prozentpunkte höher. Sat.1 lag bei 41 Prozent, Vox kam mit 40 Prozent Frische-Anteil über die Ziellinie. Hier war nicht nur der Zuwachs im Vergleich zum Januar am stärksten (+14 Prozentpunkte), es war auch der einzige Privatsender, der einen höheren Frische-Anteil hatte als im Februar letzten Jahres. Hier macht sich bemerkbar, dass mit "Kitchen Impossible", "First Dates Hotel", "Showtime of my Life" und "Die rote Kugel" gerade ziemlich viele Eigenproduktionen im Einsatz sind. Bei RTLzwei und Kabel Eins veränderte sich im Vergleich zum Januar unterdessen wenig.

Ganz vorne rangiert diesmal Das Erste noch knapp vor dem ZDF. Das ZDF hatte einige schon vorab bei Arte gezeigt Filme im Programm, zudem hielt man sich zurück, wenn im Ersten der DFB-Pokal lief. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hatten zusammen aber wieder den höchsten Frische-Anteil, dicht gefolgt von RTL, das im Vergleich zum Januar ein paar Wiederholungen mehr einstreuen musste.

FIX-Punkte

Februar 2021 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Februar 2020 Jahresschnitt '21

(vs 01-02/20) Das Erste 91 von 100 +4 +8 89

( +8 ) ZDF 87 von 100 -1 -1 88

( -2 ) RTL 83 von 100 -4 -7 85

( -7 ) ProSieben 52 von 100 +10 -13 47

( -9 ) Sat.1 41 von 100 +10 -4 36

( -9 ) VOX 40 von 100 +14 +8 33

( +6 ) RTLzwei 32 von 100 +1 -8 32

( -1 ) kabel eins 26 von 100 +0 -5 26

( -3 )

Frische-Index-Verlauf bis Februar 2021 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.