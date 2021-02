Durch den anhaltenden Erfolg von "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL haben in den vergangenen Jahren immer mehr Sender das Genre der Promi-Reality für sich entdeckt. Ganz vorne war Sat.1 mit dabei, das mit "Promis unter Palmen" extrem gute Quoten eingefahren hat, aber auch RTLzwei konnte mit seinem "Kampf der Realitystars" zufrieden sein. Und nun springt auch ProSieben auf den Zug auf, der Sender hat gegenüber DWDL.de die Rückkehr von "Die Alm" angekündigt.

Noch in diesem Jahr will man eine neue Staffel von "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" ausstrahlen. Dann ziehen wieder einige bislang noch nicht bekannte Prominente auf einen Bauernhof und leben ein Leben wie vor 100 Jahren - mit allem, was in einem Alm-Alltag so dazu gehört. In der Vergangenheit ging es unter anderem darum, den Stall auszumisten und Kühe zu melken und zu schlachten, um sich Essen zuzubereiten. Auf Strom und fließendes Wasser mussten die Promis damals verzichten.

2004 ist die erste Staffel von "Die Alm" bei ProSieben zu sehen gewesen, nicht selten waren damals mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, dennoch dauerte es einige Jahre, bis sich der Sender im Jahr 2011 an eine Neuauflage wagte. Nachdem die aber im Schnitt nur rund 12,8 Prozent Marktanteil holte, ging es nicht weiter. Durch den anhaltenden Erfolg ähnlicher Formate sieht man nun offenbar eine Chance für ein Comeback mit guten Quoten.

Neue Programmierung, aber welche?

Wann genau ProSieben die neue Staffel der "Alm" zeigen wird, ist bislang noch unklar, produziert werden die neuen Ausgaben jedenfalls, wie schon in der Vergangenheit, von Redseven Entertainment. ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "In diesem Jahr macht ProSieben mit einer Neuauflage von ‚Die Alm‘ allen Freunden des Reality-Fernsehens ein wundervolles Geschenk. Der Klassiker kehrt mit vielen Überraschungen und einer neuen Programmierung zurück. Ich bin schon sehr gespannt, welche Promis sich auf dieses einmalige Abenteuer einlassen werden. Denn auf der Alm gilt: Vieh love to entertain you."

Wie genau die "neue Programmierung" von "Die Alm" aussehen wird, ist noch unklar. Möglich ist, dass man nicht auf eine tagesaktuelle Produktion setzt wie etwa das Dschungelcamp oder "Promi Big Brother", sondern auf eine wöchentliche Ausstrahlung umstellt. Das macht in der Regel ein dichteres Erzählen möglich, siehe "Promis unter Palmen" oder auch "Sommerhaus". Die bisherigen Sieger von "Die Alm" hießen Kader Loth (2004) und Manni Ludolf (2011). Weitere Kandidaten waren unter anderem Diana Herold (zuletzt "Sommerhaus"), René Weller, Detlef D! Soost, Djamila Rowe, Nico Schwanz, Tatjana Gsell, Carsten Spengemann, Kathy Kelly, Rolf Scheider, Werner Lorant oder auch Gina-Lisa Lohfink. Moderiert wurde "Die Alm" in der Vergangenheit von Elton und Sonya Kraus (2004) sowie Janine Kunze und Daniel Aminati (2011).