Die Corona-Pandemie hat auch den Preisverleihungs-Kalender in den USA durcheinander gebracht: Die "Golden Globes", die sonst immer schon kurz nach dem Jahreswechsel verliehen werden, wurden nun erst in der Nacht zum Montag vergeben. Als Gewinner des Abends ging dabei Netflix hervor: Nachdem der Streaming-Dienst schon die Nominierten-Listen angeführt hatte, gingen auch die mit Abstand meisten Preise im TV-Bereich an Netflix-Produktionen.

Zuallererst ist hier "The Crown" zu nennen: Nach 2017 wurde die Serie übers britische Königshaus mit der vierten Staffel zum zweiten Mal als Beste Drama-Serie ausgezeichnet und setzte sich dabei gegen die Konkurrenten "The Mandalorian", "Ozark", "Ratched" und "Lovecraft Country" durch. Und noch drei weitere Golden Globes gingen aufs Konto von "The Crown": Emma Corrin, die in der Serie Lady Di spielte, gewann als beste Hauptdarstellerin, wo sie unter anderem Queen-Darstellerin Olivie Colman ausstach. Josh O'Connor überzeugte die Hollywood Foreign Press Association mit seiner Darstellung von Prince Charles und Gillian Anderson gewann für ihre Darstellung der Maggie Thatcher auch noch in der Nebendarstellerinnen-Kategorie.

Während "The Crown" im Bereich der Drama-Serien also alles gewann, was es zu gewinnen gab, dominierte Netflix auch noch bei den Miniserien, hier mit "The Queen's Gambit". Und auch hier gelang der Doppelschlag, weil sich auch Anya Taylor-Joy als beste Hauptdarstellerin durchsetzte. Die deutsche Netflix-Produktion "Unorthodox" ging somit leer aus. Der Preis für die beste männliche Hauptrolle in einer Miniserie ging unterdessen an Mark Ruffalo für "I know this much is true". Es war zugleich der einzige Preis, der überhaupt für eine HBO-Produktion vergeben wurde.

Sein Golden-Globes-Debüt feierte mit einer Auszeichnung auch Apple TV+: Jason Sudeikis wurde für seine Rolle in "Ted Lasso" mit einem Golden Globe für die beste männliche Hauptrolle in einer Comedy-Serie ausgezeichnet. Ansonsten wurde dieses Genre aber - wie zuvor schon die Emmys - vom Finale der Serie "Schitt's Creek" dominiert. Sie gewann nicht nur als beste Comedy-Serie, Catherie O'Hara wurde zudem für die beste weibliche Hauptrolel geehrt. Für den Mini-Sender PopTV von ViacomCBS also nochmal große Ehre - allerdings auch zum letzten Mal, der Sender hat sich nämlich aus fiktionalen Eigenproduktionen zurückgezogen. Komplettiert wird das Gewinner-Feld im TV-Bereich von John Boyega für seine Nebenrolle in "Small Axe", womit auch an Amazon noch einer der Golden Globes ging.

Noch ein kurzer Blick auf die Film-Kategorien: Als Bester Film wurde unterdessen "Nomadland" ausgezeichnet, auch dessen Regisseurin Chloé Zhao war siegreich, als bester Comedy-Film "Borat Subsequent Movie". Die deutsche Nachwuchs-Schauspielerin Helena Zengel ("News of the World") musste sich in der Nebendarstellerinnen-Kategorie Jodie Foster ("The Mauritanian") geschlagen geben. Aaron Sorkin erhielt einen Preis für den Netflix-Film "The Trial of the Chicago 7" und auch Disney+ war in gewisser Weise hier doch noch an Bord: "Soul", der seine Premiere pandemie-bedingt nicht im Kino, sondern beim Disney-Streamingdienst feierte, wurde als bester Animationsfilm geehrt.

Im Folgenden: Die Gewinner in den TV-Kategorien. Die Film-Kategorien finden sie auf goldenglobes.com

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

The Crown - Netflix (Left Bank Pictures / Sony Pictures Television)

Lovecraft Country - HBO (HBO / Afemme / Monkeypaw / Bad Robot / Warner Bros. Television)

The Mandalorian - Disney+ (Lucasfilm Ltd.)

Ozark- Netlix (MRC Television)

Ratched - Netflix (Fox21 Television Studios)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Emma Corrin (The Crown)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Ratched)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

Jason Bateman (Ozark)

Josh O'Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Matthew Rhys (Perry Mason)

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Emily in Paris - Netflix (Darren Star Productions / Jax Media / MTV Studios)

The Flight Attendant - HBO MAX (HBO Max / Berlanti Productions / Yes, Norman Productions / Warner Bros. Television)

The Great - Hulu (Hulu / Civic Center Media / MRC)

Schitt's Creek - Pop TV (Not A Real Company Productions / Canadian Broadcast Company / Pop TV)

Ted Lasso - Apple TV+ (Apple / Doozer Productions / Warner Bros. Television / Universal Television)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Lily Collins (Emily in Paris)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Jane Levy (Zoey's Extraordinary Playlist)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Normal People - Hulu (Hulu / BBC / Element Pictures)

The Queen's Gambit - Netflix (Netflix)

Small Axe - Amazon Studios (BBC Studios Americas, Inc / Amazon Studios)

The Undoing - HBO (HBO / Made Up Stories / Blossom Films/David E. Kelley Productions)

Unorthodox - Netflix (Studio Airlift / RealFilm)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Cate Blacnhett (Mrs. America)

Daisy Edgar-Jones (Normal People)

Shira Haas (Unorthodox)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Bryan Cranston (Your Honor)

Jeff Daniels (The Comey Rule)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SUPPORTING ROLE

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt's Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SUPPORTING ROLE