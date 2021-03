Am 22. März wird William Shatner 90 Jahre alt. Als Captain James T. Kirk in "Raumschiff Enterprise" und T. J. Hooker in der gleichnamigen Serie wurde er weltberühmt, der Schauspieler war aber auch in zahlreichen anderen Produktionen zu sehen. So produzierte The History Channel mit ihm die Doku-Reihe "The UnXplained mit William Shatner". Zum anstehenden Geburtstag des Schauspielers hat der Sender nun eine Sonderprogrammierung angekündigt, in dessen Rahmen man am 22. März ab 20:15 Uhr noch einmal fünf Ausgaben der Reihe zeigen wird.

In "The UnXplained mit William Shatner" geht Shatner scheinbar unerklärlichen Phänomenen auf den Grund. Zur Seite stehen ihm dafür verschiedene Experten, darunter Historiker und Ingenieure. Bereits ab dem kommenden Sonntag, den 7. März, zeigt The History Channel im Rahmen seines Themenmonats "Mystery März" neue Folgen als deutsche TV-Premieren (DWDL.de berichtete). Im Mittelpunkt der neuen Ausgaben stehen beispielsweise verschiedene Monumente der USA und das Phänomen UFO.