In den vergangenen Jahren ist Susi Müller die Stimme von Sat.1 Gold gewesen. Die Moderatorin und Sprecherin erlangte vor allem als "Herzblatt"-Stimme Berühmtheit und war seit 2016 Programmansagerin beim Spartensender der ProSiebenSat.1-Gruppe. Zeitweise war Müller sogar vor dem Beginn der Primetime zu sehen (DWDL.de berichtete). Doch jetzt hat die "Herzblatt"-Stimme bei Sat.1 Gold ausgedient.

Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt hat, ist ab sofort Daniela Hoffmann die neue Station Voice des Senders. Sie ist bereits ab dem heutigen Montag, den 1. März, zu hören. Hoffmann ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie war unter anderem in einigen "Polizeiruf 110"-Ausgaben zu sehen und spielte in der ZDF-Serie "Der Landarzt" mit. Die meisten Zuschauer kennen sie aber wohl als deutsche Stimme von Julia Roberts, der US-Schauspielerin leiht sie bereits seit 1990 ihre Stimme.

Darüber hinaus hat Hoffmann in den vergangenen Jahren eine Reihe von US-Schauspielerinnen synchronisiert. Darunter unter anderem Queen Latifah in "Ice Age" (als Ellie, das Mammut), Vanessa Rubio in "Chilling Adventures of Sabrina", Calista Flockhart in diversen Produktionen oder auch Catherine Zeta–Jones in "Das Phantom". Aber Hoffmann kann nicht nur Schauspielerinnen sprechen, aktuell ist sie auch die deutsche Stimme des Bordcomputers der USS Discovery in "Star Trek: Discovery".

Weil die meisten Zuschauer die neue Station Voice aber eben als Julia Roberts kennen, strahlt Sat.1 Gold am kommenden Samstag, den 6. März, zur besten Sendezeit den Spielfilm "Spieglein, Spieglein" aus. Im Anschluss daran zeigt man noch "Die Akte". In beiden Streifen ist Roberts in einer Hauptrolle zu sehen - und Hoffmann somit zu hören.