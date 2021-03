Nachdem die jüngste Staffel von "Ninja Warrior Germany" die bislang erfolgreichste war, schiebt RTL schon in wenigen Wochen die nächsten Ableger hinterher. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, geht "Ninja Warrior Germany Allstars" ab dem 4. April an den Start, also am Ostersonntag. Zum Auftakt bekommt es die Show damit nur mit einer "Tatort"-Wiederholung zu tun, muss sich aber im Gegenzug unter anderem gegen eine neue "Traumschiff"-Folge behaupten.

Auch in den darauffolgenden Wochen soll "Ninja Warrior Germany Allstars" am Sonntagabend zu sehen sein, was insofern überrascht, weil sich schon das Original oder der Team-Ableger der Show in der Vergangenheit sonntags vergleichsweise schwer taten. Geplant sind nun zunächst sechs Folgen der neuen Show, in der "die 160 besten, legendärsten und bekanntesten" Athletinnen und Athleten aus der regulären "Ninja Warrior Germany"-Sendung in Duellen gegeneinander antreten.

Nach fünf Vorrunden und einem Finale stehen am Ende garantiert zwei Gewinner fest – ein Mann und eine Frau –, die Siegprämien von 50.000 Euro als erster "Ninja Warrior Allstar" beziehungsweise 25.000 Euro als Last Man oder Last Woman Standing mit nach Hause nehmen können. Wie gehabt fungieren Frank Buschmann und Jan Köppen auch hier als Kommentatoren, zudem ist Laura Wontorra als Moderatorin in der von RTL Studios produzierten Show mit dabei.

Aufgezeichnet wurden die sechs Folgen von "Ninja Warrior Germany Allstars" übrigens im Februar - und zwar nicht im Coloneum, sondern in Halle 8 der KölnMesse. Auf Publikum sei verzichtet worden, erklärte RTL und betont, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sowie die Athletinnen und Athleten negativ auf das Coronavirus getestet worden sind.