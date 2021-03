Die Asterix-Filme sind seit Jahrzehnten Kult, nun plant Netflix zusammen mit dem französischen Verlag Hachettes Les Editions Albert René eine Serie rund um den berühmten Gallier. Es handelt sich dabei um eine animierte 3D-Serie, bei der Alain Chabat die Regie übernehmen wird - er schrieb und inszenierte schon vor knapp 20 Jahren den erfolgreichen Kinofilm "Asterix - Mission Kleopatra". Produziert wird die neue Serie indes von Alain Goldman und der Firma Legende Films.

Seit der Einführung der ersten Asterix-Geschichten zu Beginn der 1960er Jahre wurden insgesamt 38 Bände in mehr als 100 Sprachen und Dialekten veröffentlicht, der 39. soll noch in diesem Jahr erscheinen - dazu kamen in der Vergangenheit zahlreiche Spielfilme, die nun also um eine Serie ergänzt werden. Als Grundlage dient nach Angaben von Netflix einer der klassischen Bände, genauer gesagt "Asterix: Der Kampf der Hauptlinge", deren deutsche Ausgabe im Jahr 1969 auf den Markt gekommen ist.

"Ich habe jahrelang mit Celeste Surugue von Albert René darüber gesprochen, wie man Asterix zu Netflix bringt", sagte Dominique Bazay, Director of Original Animation bei Netflix. Wie die meisten Frankophonen sei er mit Asterix, Obelix und Idefix aufgewachsen. "Wenn du mit als Achtjährigem gesagt hättest, dass ich eines Tages helfen würde, diese Charaktere zum Leben zu erwecken, hätte ich dir nicht geglaubt!"

Idefix-Serie kommt zu Super RTL

Bazay, aber auch alle anderen Fans des Galliers müssen sich allerdings noch in Geduld üben, denn ihr Debüt soll die neue Asterix-Serie erst im Jahr 2023 feiern. Allerdings will Super RTL hierzulande noch die neue Animationsserie "Idefix" ins Programm nehmen, bei der es sich um die erste Animationsserie aus der Asterix-Welt handelt. Die Ausstrahlung der 52 Folgen mit einer Länge von jeweils elf Minuten soll voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen. Das als Prequel angelegte CGI-Format stellt die Abenteuer des Vierbeiners in den Vordergrund, bevor er auf Asterix und Obelix stieß.

Erst vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass der Hachette-Verlag den Kölner Sender zum exklusiven Vermarktungspartner im deutschsprachigen Raum macht (DWDL.de berichtete).