Überraschend nimmt Vox im April gleich zwei neue Formate in sein Nachmittagsprogramm auf - sowohl vor als auch nach "Shopping Queen" setzt der Privatsender auf Veränderungen. So gibt es um 14:00 Uhr das Dokutainment-Format "4 Mütter reden Klartext" zu sehen, das von Imago TV produziert wird und den Sendeplatz von "Mein Kind, Dein Kind" übernimmt. Um 16:00 Uhr wiederum startet mit "Allererste Sahne - Wer backt am besten?" eine Eigenentwicklung von Banjay Productions Germany.

In "Allererste Sahne" lässt Vox fünf Hobbybäckerinnen und -bäcker gegeneinander antreten. Dabei gibt täglich ein Kandidat das persönliche Meisterstück vor, das die anderen ohne Rezept bestmöglich nachbacken müssen. Moderatorin Meltem Kaptan kommentiert den Vorgang aus der Backstube, während Verköstigung und Bewertung schließlich ein Experte übernimmt. Wer das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro gewinnt, erfahren die Teilnehmenden erst am Ende der Woche.

Backshow-Erfahrung bringt Meltem Kaptan übrigens mit, hatte sie doch 2013 gemeinsam mit Britt Hagedorn die erste Staffel der Sat.1-Sendung "Das große Backen" moderiert. "Bei uns wird komplett ohne Rezept gebacken und jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das Wahnsinn ist", sagt sie über ihre neue Show bei Vox. "Ich zum Beispiel habe mal versucht, einen Hefezopf ohne Rezept nachzubacken. Der sah am Ende aus wie ein plattgedrückter Regenwurm."

Bei "4 Mütter reden Klartext" ist der Name derweil selbsterklärend: Vier Frauen schauen sich gemeinsam einen Film über sich an und diskutieren leidenschaftlich über ihr Familienleben, die Erziehung der Kinder, die Partnerschaft oder bewegende Familienhintergründe. Dabei suchen sie auch Rat untereinander. Zudem geht's in dem Neustart auch um die Frage: "Sehen die anderen Frauen in der Diskussionsrunde etwas, was die Mutter selbst nicht sieht?"

"Tierisch beste Freunde" geht weiter

Neues hält Vox darüber hinaus fürs Wochenende bereit, wo bereits ab dem 27. März die zweite Staffel von "Tierisch beste Freunde - mit Kate Kitchenham" zu sehen sein wird. Die neuen Folgen laufen erneut samstags um 19:05 Uhr. In dem Format, das Fandango produziert, stellt Verhaltensbiologin Kate Kitchenham außergewöhnlichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier vor.