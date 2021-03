RTL hat angekündigt, seine Musik-Rateshow "I Can See Your Voice" noch im März zurückholen zu wollen. Die zweite Staffel ist ab dem 30. März immer dienstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit wartet man noch die aktuelle "Masked Singer"-Staffel bei ProSieben ab und geht dann mit den neuen Ausgaben auf Sendung - bei der Konkurrenz aus Unterföhring warten im Gegenprogramm dann Joko und Klaas (DWDL.de berichtete).

Moderiert wird "I Can See Your Voice" erneut von Daniel Hartwich, auch inhaltlich gibt es keine Änderungen. In jeder Folge tritt ein Musik-Star mit seinem Superfan an. Gemeinsam müssen sie erraten, welche der sieben Sängerinnen und Sänger auf der Bühne wirklich etwas können und welche nur schwindeln. In fünf Spielrunden besteht die Möglichkeit, die Schwindler zu entlarven.

Ein Panel aus fünf Prominenten hilft beim Raten, dazu gehört Thomas Herrmanns, der einen festen Platz im Panel hat. Darüber hinaus gibt es wechselnde Promis wie etwa Oliver Pocher, Motsi Mabuse, Ilka Bessin, Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Michael Kessler oder auch Victoria Swarowski. Im Finale einer jeden Ausgabe performt schließlich der Musik-Star mit dem übrig gebliebenen Kandidaten - und spätestens dann kommt heraus, ob die Sängerin oder der Sänger auf der Bühne tatsächlich singen kann. Nur wenn der letzte Kandidat tatsächlich Talent hat, gewinnt der Musik-Star für seinen Superfan einen Geldpreis von 10.000 Euro. Wenn sie auf einen Hochstapler ohne Stimme, Taktgefühl und Melodieverständnis hereingefallen sind, erhält dieser das Geld.

Zum Auftakt treten Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss mit einem Fan an. In den weiteren Folgen sind es Barbara Schöneberger, Hartmut Engler, Maite Kelly, Jeanette Biedermann und Max Mutzke, die ihren Spürsinn unter Beweis stellen müssen. Produziert wird "I Can See Your Voice" von Tresor TV.

Im August 2020 strahlte RTL an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Ausgabe der Musik-Rateshow im Programm aus. Mit 2,14 Millionen Gesamtzuschauern und 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es zum Auftakt recht gut, die zweite Ausgabe kam dann aber nur noch auf 1,85 Millionen Zuschauer und 11,1 Prozent. 2021 hat die Show-Reihe mehr Zeit, um sich zu beweisen. Gleich sechs Ausgaben hat man produzieren lassen.