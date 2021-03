Von den großen Mottoshows vergangener Tage ist bei "DSDS" inzwischen nicht mehr viel zu sehen, dennoch wird man auch in diesem Jahr Halbfinale und Finale live ausstrahlen. Die beiden Shows, die am 27. März und 3. April gezeigt werden, erhalten zudem einen neuen Moderator. Genau genommen ist es ein alter Moderator, denn wie schon zwischen 2015 und 2019 wird auch in diesem Jahr Oliver Geissen durch die Liveshows führen.

Die Personalie hat RTL jetzt bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr hatte man Geissen noch durch Alexander Klaws ersetzt. Der war bekanntlich Sieger der ersten Staffel, hatte aber das Problem, dass er eben kein gelernter Moderator ist, was man auch bemerkte. Hinzu kam, dass Klaws durch Corona ohne Publikum moderieren musste - das dürfte die Sache nicht einfacher gemacht haben.

Mit Geissen greift RTL nun auf bewährtes Personal zurück, er wird die beiden Shows wohl ohne große Hoppalas über die Bühne bringen. Als Geissen im Jahr 2015 übrigens erstmals für "DSDS" im Einsatz war, war das das Jahr, in dem RTL merklich am Konzept der Show schraubte - und den Moderator am Rande eines Gewerbegebiets in Köln vor einen Reisebus stellte, damit dieser die Entscheidung der Zuschauer verkündete. Und dieses Schauspiel war dann auch so skurril, wie es sich anhört.

Von der lange währenden Konstanz bei den "DSDS"-Moderatoren ist jedenfalls nicht mehr viel übrig. Die ersten beiden Staffeln wurden noch von Michelle Hunziker und Carsten Spengemann moderiert. Danach übernahm Marco Schreyl für sieben Jahre, anfangs führte er noch mit Tooske Ragas durch die Show. 2013 und 2014 moderierte Nazan Eckes, im ersten Jahr noch zusammen mit Raul Richter. Es folgte Oliver Geissen und 2020 dann wie schon erwähnt Alexander Klaws.