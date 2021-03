am 08.03.2021 - 08:00 Uhr

Schon seit einer Woche, dem 1. März 2021, ist Nina Etspüler neue Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma i&u TV geworden. Sie löste damit Fred Kogel ab, der seit der Leonine-Übernahme des Unternehmens zusätzlich zum langjährigen Geschäftsführer Andreas Zaik berufen war. Die Rolle von Etspüler soll aber erklärtermaßen aktiver ausfallen, so will sie bei i&u TV den Bereich Comedy auf- bzw. ausbauen und auch die "Internationalisierung des Unternehmens" vorantreiben. Gemeint ist die Akquisition internationaler Formate und deren Adaption für den deutschen Markt, die Zusammenarbeit mit dem Leonine Studios Schwesterunternehmen Mediawan in Frankreich und den internationalen Formatrechtevertrieb.

"Die Anzahl an erfolgreichen, spektakulär unterhaltsamen und journalistisch hochwertigen Sendungen, die von i&u TV entwickelt und produziert werden, ist schlicht und einfach beeindruckend. Es ist mir eine große Freude, nun Teil dieser Erfolgsstory zu werden und den Comedy-Bereich mit diesem hervorragenden Team weiter auszubauen", sagt Etspüler gegenüber DWDL.de zur neuen Aufgabe und Andreas Zaik freut sich auf die Zusammenarbeit: "Nina Etspüler bringt eine große fachliche Expertise mit und hat schon viele sehr erfolgreiche Formate im In- und Ausland etabliert. Sie wird eine Schlüsselrolle bei der Realisierung unserer Wachstumsziele im Comedy-Bereich spielen." Man sei jetzt noch breiter aufgestellt.