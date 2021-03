Nach "Wonder Woman 1984" zeigt Sky schon in wenigen Tagen den nächsten DC-Film vorab: Wie der Bezahlsender am Montag mitteilte, wird das neue Epos "Zack Snyder's Justice League" ab dem 18. März bei Sky Cinema zu sehen sein - und damit zeitgleich zum US-Start. Auch über den Streamingdienst Sky Ticket kann die Neuversion mit Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman und Gal Gadot als Wonder Woman von Regisseur Zack Snyder dann abgerufen werden.

Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner Warner Bros. kurz nach 'Wonder Woman 1984' das nächste DC-Highlight als exklusive Premiere bei Sky Cinema präsentieren zu können. Die ganze Filmwelt blickt gespannt auf die Veröffentlichung von 'Zack Snyder's Justice League' und wir können das neue Epos des außergewöhnlichen Regisseurs nun zeitgleich zum US-Start anbieten." In die Kinos soll der Film nicht kommen.

Seitdem Zack Snyder bei der Entstehung von "Justice League" aus dem Jahr 2017 sowohl den Regiestuhl als auch die kreative Hoheit über den Film abgegeben hatte, entstand der Wunsch, er möge seine eigene Vision des Superhelden-Epos doch noch zu Ende führen. Der Ruf nach dem "Snyder-Cut" wurde schließlich erhört, sodass jetzt ein vier Stunden langes Werk entstanden ist.

Sylvia Rothblum, Senior Vice President Warner Bros. International TV Distribution, German Speaking Territories & Israel: "Auch wir bei Warner Media freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner Sky 'Zack Snyder´s Justice League' noch vor dem physischen Start in Deutschland am 27. Mai 2021 vorab zeigen zu können und so die Wartezeit der Filmfans zu verkürzen." Gemeint ist übrigens kein Kinostart, sondern der Verkauf von DVDs und Ähnlichem.

Korrektur: Anders als zunächst berichtet, soll der Film nicht in die Kinos kommen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.