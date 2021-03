am 08.03.2021 - 17:22 Uhr

Für die Sendung zeichnet der Bayerische Rundfunk verantwortlich, Chefredakteur Christian Nitsche moderiert. Im Rahmen von "ARD extra" soll auch ein Interview mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgestrahlt werden. Darüber hinaus wird sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) den Fragen von Christian Nitsche stellen.

Abseits des Ersten wird es dagegen am Montagabend bei keinem der großen Sender eine Corona-Sondersendung zu sehen geben. RTL hatte jedoch bereits seit einiger Zeit für 20:15 Uhr die die zweieinhalbstündige Sendung "RTL Spezial - Angriff auf unsere Kinder und was wir dagegen machen können!" in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete).