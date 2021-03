Programm-Feuerwerk nennt es der Dienst Snapchat: Noch in diesem Frühjahr sollen in Deutschland gleich zehn "neue Shows" im dortigen Discover-Bereich an den Start gehen. Die zehn Formate kommen aus den Häusern ZDF, Brainpool Live Artist & Brand, Burda, Der Spiegel, GIGA und HappyGang. "Von Comedy, News, Nachhaltigkeit bis hin zu bayerischer Lebensart ist für jeden etwas dabei. Wir sind uns sicher, dass diese neuen Geschichten die Herzen und Bildschirme der Snapchatter erobern werden", sagt Götz Trillhaas, Country Manager DACH bei Snap.

Das ZDF etwa steuert "BesserEsser" bei, also Insiderinformationen über die industrialisierte Lebensmittelproduktion mit Moderator Sebastian Lege, der darüber berichtet, wie Industrieessen wirklich gefertigt wird. Aktuelle News sollen Spiegel und GIGA liefern. Dafür kommt die "Daily News Show" ebenso zu Snapchat wie wöchentliche Tech-News. Das Berliner Social Media Powerhouse Happygang bringt "Der Schulte" via Snapchat ins ganze Land. Dessen Humor sei slapstickhaft und "einzigartig bayerisch". In einfachen Listicles will er bei Snapchat mit Mythen, Vorurteilen oder Klischees über Deutsche aufräumen.

Brainpool Live Artist & Brand will seine Aktivitäten auf Snapchat deutlich ausweiten und liefert ab Frühjahr gleich drei Comedy-Formate. Geschäftsführerin Ingrid Langheld: "Aufgrund des großen Erfolges unserer MySpass-Show haben wir uns entschlossen, unsere Aktivitäten auf Snapchat deutlich auszuweiten und freuen uns darauf, ab sofort noch aktiver auf der Plattform unterwegs zu sein." Konkret handelt es sich um die bekannte Stand-Up-Marke "NightWash", "Luke Mockridge TV" und "My Spass Exclusives", das so genannten "Made-for-Social-Content" zusammenfasst.

Die einst durch "Germany's Next Topmodel" bekannt gewordene Klaudia Giez will sich in "Klaudia rettet die Welt" wichtiger gesellschaftlicher Probleme annehmen. Hinter dem Format steht der Verlag Burda. Von dort kommt auch "Focus TV" und "Ein Herz für Streuner" mit herzzereißenden Storys (ehemaliger) Straßenhunde. Betty Taube verspricht aber immer ein Happy End und gefundene Familien. "Die Partnerschaft ist für uns besonders spannend, weil unsere starken Content-Marken und die einzigartige Content-Formel von Snap der perfekte Ausgangspunkt sind, um zu experimentieren und neue Produkte für eine inspirierende und junge Nutzerbasis aufzubauen. Das beträchtliche Wachstum an Snap Nutzern und die signifikante Steigerung der Monetarisierungsoptionen unterstützen natürlich diese Partnerschaft”, erklärt Philippe Aderhold, Corporate Business Development Lead bei Hubert Burda Media.

Snapchat Shows wurden 2016 in den USA gestartet – sie sind in aller Regel zwischen drei und fünf Minuten lang und bedienen eine sehr junge Zielgruppe. Snapchat beschreibt, die Shows seien "hyper-visuell, mit animierten Grafiken, geteilten Bildschirmen, schnellen Schnitten und mehr". Die Formate sind inspiriert von der "ausdrucksstarken Art und Weise", die Snapchat-User verwenden würden, um mit ihren engsten Freunden zu kommunizieren.