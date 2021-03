am 09.03.2021 - 15:55 Uhr

Auch in diesem Jahr wird Deutschland am "Junior Eurovision Song Contest" teilnehmen. Die Veranstaltung wird vom öffentlich-rechtlichen Sender France Télévisions ausgetragen und hierzulande beim KiKa zu sehen sein. Der Kindersender zeigt das Event am 28. November, eine genaue Uhrzeit steht nicht fest. Wer Deutschland im November vertreten soll, steht noch nicht fest. Im Sommer sind Live-Casting-Shows geplant, für die junge Talente gesucht werden. Eine "breit besetzte Jury" wird eine Vorauswahl treffen, letztlich aber sind die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgerufen online für Künstler und Song abzustimmen.

© Kika Dr. Astrid Plenk

Plenk spricht bezogen auf den "Junior ESC" und die Show "Dein Song" von zwei spannenden Musikkulturen, die im KiKa verankert seien. 2020 übrigens ging die "Junior ESC"-Premiere aus deutscher Sicht ziemlich daneben. Deutschland wurde Letzter. Gewonnen hatte Valentina Tronel aus Frankreich mit dem Lied "J'imagine". Sie kam auf 200 Punkte und landete somit 48 Zähler vor Karakat Başanowa aus Kasachstan. 2020 nahmen insgesamt zwölf Künstlerinnen und Künstler teil, sieben weniger als 2019. Deutschland war erstmals am Start. Unter anderem Australien, Italien und Portugal hatten ihre Teilnahme im Vorjahr zurückgezogen. Auch Länder wie Finnland oder Schottland, die 2020 debütieren wollten, waren schlussendlich nicht dabei.

Für 2021 sind aktuell neben Deutschland noch sechs weitere Länder bestätigt, neben dem Gastgeber Frankreich auch die Niederlande, Russland, Spanien, Irland und Georgien. Kasachstan bezeichnete seine Teilnahme zuletzt als sehr wahrscheinlich.