Seit dem 26. Januar 2021 moderiert Jens Knossalla die zweite Staffel der Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet", die nach ihrer Premiere beim Streamingdienst TVNow auch linear im RTL-Programm zu sehen ist. Nachdem sie dort dienstags und donnerstags gestartet war, laufen die Episoden momentan am Donnerstag- und Samstagabend. Somit geht die Produktion von Raab TV derzeit dem ProSieben-Hit "The Masked Singer" aus dem Weg. Nicht ganz überraschend kehrt das Format nach der vierten Staffel der Maskenshow wieder auf den Dienstagabend zurück.

Am 30. März ist Jens Knossalla bei RTL nach dem Auftakt von "I Can See Your Voice" und dem ersten von zwei Teilen des Bühnenprogramms "Mario Barth live! Männer sind faul, sagen die Frauen" zu sehen. Los geht es dann wie gewohnt um 23:15 Uhr. In jener Woche verzichtet RTL nun aber auf die Donnerstagsfolge. Am 1. April wird um 23:15 Uhr nochmals die drei Stunden zuvor gelaufene "Der Lehrer"-Episode wiederholt. "Täglich frisch geröstet" bleibt somit am späten Samstagabend beheimatet und ist am 3. April ab 23:30 Uhr im RTL-Programm vorgesehen. Ob es sich bei diesem Schachzug um eine Dauerlösung handelt, ist unklar.

Marktanteils-Trend: Täglich frisch geröstet Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mit Blick auf die Quoten der Late-Night-Show macht die Entscheidung viel Sinn: Die beiden bisher gezeigten Samstagsfolgen holten mit 16,3 und 13,2 Prozent Marktanteil deutlich bessere Zielgruppen-Marktanteile als die werktags gesendeten Ausgaben. Vergangenen Donnerstag kam "Täglich frisch geröstet" etwa nicht über 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Die bis dato letzte Dienstagsfolge, gezeigt Mitte Februar, musste sich sogar mit sehr mageren 6,0 Prozent bei den Umworbenen begnügen.

"Täglich frisch geröstet" läuft aktuell in seiner zweiten Staffel. Die erste Runde, die es nur bei TVNow zu sehen gab, wurde noch von wechselnden Hosts präsentiert. Knossalla war einer davon. Nach Angaben von RTL und TVNow war die von ihm moderierte Folge damals die populärste.