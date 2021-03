Kabel Eins wird ab dem 27. März samstags nicht mehr auf mehrere Episoden der US-Krimiserie "Hawaii Five-0" bauen. Stattdessen bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer des Senders ein anderes Format des amerikanischen Broadcasters CBS angeboten. Kabel Eins wiederholt dann immer ab 20:15 Uhr im Doppelpack nochmals die dritte Staffel der "MacGyver"-Neuauflage, die mit Lucas Till in der titelgebenden Rolle besetzt ist.

Ab 22:15 Uhr ist bei Kabel Eins dann die US-Serie "Lethal Weapon" zu sehen. Die Ausstrahlung startet hier mit der ersten Episode aus der zweiten Staffel. Von "Lethal Weapon" hat Kabel Eins ebenfalls Doppelfolgen am Samstagabend geplant. "Hawaii Five-0" riss am Samstagabend beim Sender jüngst keine Bäume aus – die Zielgruppen-Quoten lag bei grob um die drei Prozent.

Auch sixx baut Ende März einen Primetimeabend um – mittwochs sollen es dann Wiederholungen einer Eigenproduktion der Sendergruppe richten. Das Abendprogramm startet dann mit der zweiten Staffel des Kabel-Eins-Formats "Ab ins Kloster". Die Erstausstrahlung der Sendung bescherte Kabel Eins einst durchschnittlich 5,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, war also ein Erfolg. Ab dem 31. März dürfen jene Folgen also nochmals zur besten Sendezeit ran, nun bei sixx. Direkt im Anschluss, also ab 22:25 Uhr ist am letzten März-Abend sogar eine Deutschland-Premiere geplant. Dann läuft dort das britische "Mums make porn". Sat.1 hatte im vergangenen Jahr eine deutsche Version davon hergestellt – und mit zwei Episoden acht sowie achteinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren.

Die britische Version besteht aus einstündigen Episoden, sixx will allein am 31. März drei Stück davon hintereinander zeigen. In dem Format machen es sich fünf Mütter zur Aufgabe, einen Porno herzustellen. Bis einschließlich dem 24. März zeigt sixx mittwochs übrigens Wiederholungen von "The Masked Singer".