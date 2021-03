Vox hat einen Starttermin für die inzwischen schon achte Staffel von "Sing meinen Song" gefunden. Die neue Runde beginnt am 20. April und ist wenig überraschend wieder dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Somit legt Vox mit den frischen Folgen etwas früher los als etwa 2019 und 2020. Damals startete das Tauschkonzert erst im Mai. Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding ist neuer Gastgeber der Sendung, das Format kennt er von seiner eigenen Teilnahme im Jahr 2019.

Noch etwas ist neu: Gedreht wurde diesmal nicht in Südafrika. Wegen der anhaltenden Corona-Maßnahmen wurden die Episoden der achten Staffel erstmals in Deutschland umgesetzt. An der Ostsee auf dem Gut Weissenhaus fanden die Tauschkonzerte statt. Teil der Produktion seien auch regelmäßige Corona-Tests gewesen, teilt Vox mit.

Wer mischt mit? In der ersten Folge, also am 20. April, dreht sich alles um die Lieder von DJ Bobo, eine Woche später steht Joris im Mittelpunkt. Außerdem dabei und jeweils in den folgenden Wochen den Fokus einnehmend: Rapperin Nura, Ian Hooper (Frontman der "Mighty Oaks"), Stefanie Heinzmann, Gentleman und nicht zuletzt natürlich auch Host Johannes Oerding.

Die Staffel soll am 8. Juni, also kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft, mit einer "Duette"-Episode enden. Mit Staffelschnitten in Höhe von 10,3 und 10,2 Prozent Marktanteil war "Sing meinen Song" in den vergangenen Jahren eine sichere Bank für den Sender Vox.

Lead-Out der Show bleibt, wie in den Jahren zuvor, die Doku-Reihe "Die Story". Laura Dahm ist darin backstage unterwegs, trifft die Musiker unmittelbar nach ihrem Auftritt, spricht mit ihnen über den besonderen Spirit der Sendung und nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch Privatleben und Karriere der Künstler.