Ab Freitag, 12. März 2021 finden in Bahrain die Testfahrten vor der neuen Formel 1-Saison statt. An diesem Tag startet Sky dann auch seinen neuen 24-Stunden-Motorsportsender Sky Sport F1. Auf diesem überträgt der Sender alle 23 Rennwochenenden live, 19 davon exklusiv (wir berichteten). Die Formel 1-Saison wird am letzten März-Wochenende beginnen. Neben Ralf Schumacher und Timo Glock hat Sky am Donnerstag nun die Verpflichtung eines weiteren Experten verkündet. Im Rahmen einer Presseveranstaltung gab Sky bekannt, dass man sich auch die Dienste des ehemaligen Formel 1-Weltmeisters Nico Rosberg gesichert habe. Rosberg war zuletzt, wie übrigens auch Timo Glock, für RTL und das britische Sky als Formel 1-Experte tätig.

Rosberg wird für Sky allerdings nur sechs Einsätze bestreiten und an diesen Wochenenden auch nicht nur für Sky Deutschland arbeiten, sondern auch in die Produktion von Sky UK und Sky Italia involviert sein, heißt es. Geplant seien Einsätze aktuell in Monaco, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden, Italien und Abu Dhabi. Sky bestätigte am Donnerstag zudem, dass man alle Rennen von vor Ort aus begleiten werde. Die Reporter Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner sollen auf Stimmenfang gehen. Kommentator bleibt wie schon in den Jahren zuvor Sascha Roos. Ziel sei es, erklärte Sky-Sportchef Charly Classen, dass Roos künftig so oft wie möglich direkt vor Ort arbeiten werde. Ob das bei jedem Rennen logistisch möglich sein werde, wollte er aber noch nicht versprechen. Zuletzt hatte Roos alle Rennen vom Sky-Sendezentrum in Unterföhring aus begleitet.

Via Stream: Onboard-Kameras frei wählbar

Wer Sky über einen SkyQ-Receiver nutzt, hat zudem die Möglichkeit, noch mehr Inhalte abzurufen. Auf der SkyQ-Oberfläche werden während der Live-Übertragungen weitere Streams zu sehen sein. So haben Nutzer und Nutzerinnen die Möglichkeit, 20 Onboard-Streams zu nutzen. Theoretisch also haben Zuschauer die Möglichkeit, ein komplettes Rennen nur mit Newcomer Mick Schumacher mitzufahren. Die komplett freie Auswahl der Onboard-Kameras gab es zuletzt beim Streamingdienst F1TV, das durch den Sky-Deal hierzulande nun nicht mehr vermarktet wird. Neben den Onboard-Streams bietet Sky über SkyQ auch den Pitlane-Channel und eine Datenpage als abrufbaren Stream. Schon bekannt war, dass Sky auch die schon von Bundesliga-Topspielen bekannte Funktion "Was habe ich verpasst?" für die Formel1 aktivieren wird.

Der Sender bietet neben Live-Bildern der Formel1 auch Übertragungen der Formel 2, Formel 3, den Porsche Supercup und Highlight-Bilder der Extreme E sowie unterschiedliche Motorsport-Dokumentationen. Charly Classen erklärte zudem, "an ein paar anderen Sachen" noch zu arbeiten.