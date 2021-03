Fünf neue Folgen in Staffel fünf: RTL wird im Frühjahr eine neue Staffel der Late-Night-Personality-Show "Darf er das?" mit Chris Tall produzieren. Auch diesmal ist eine Live-Ausstrahlung am Freitagabend um 23:15 Uhr geplant. Die 45 Minuten lange Show wird Lead-Out von "Let’s Dance" und startet in der Woche nach Ostern, also am 9. April.

Auch diesmal will Chris Tall RTL-Angaben zufolge mit prominenter Unterstützung ausloten, wie weit man in der heutigen Gesellschaft gehen kann, etwa in Live-Pranks oder Live-Schalten. Die vierte Staffel, die RTL vergangenen Herbst zeigte, bestand noch aus neun Folgen – und war somit die bis dato umfangreichste. Im Schnitt kamen diese auf 11,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Somit lief es schlechter als im Frühjahr 2020, als die dritte Staffel durchschnittlich sogar 18,4 Prozent Marktanteil einfuhr. Diese Werte waren damals aber vom teils davor gesendeten RTL-Dschungelcamp positiv beeinflusst.



Für das lange Osterwochenende hat RTL derweil zwei weitere Specials von "Bauer sucht Frau" angekündigt – sie laufen jeweils um 19:05 Uhr. An Ostersonntag, 4. April 2021, stellt RTL die neuen Landwirte für die im Laufe dieses Jahres geplante neue Staffel von "Bauer sucht Frau international" vor. Das Spin-Off soll 2021 in seine nunmehr dritte Runde gehen, bestätigte RTL. Nachdem die erste Staffel 2019 montagabends mit rund 14,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ein Erfolg war, tat sich die zweite Runde im Vorjahr deutlich schwerer. Nun auf den Sonntagabend gelegt, schrumpften die Quoten auf durchschnittlich gerade einmal noch 10,2 Prozent im Schnitt. An Ostermontag werden in "Was ist auf den Höfen los?" die Geschichten der zurückliegenden "Bauer sucht Frau"-Staffel weitererzählt.