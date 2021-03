am 11.03.2021 - 17:03 Uhr

Dass die Kultur- und Veranstaltungsbranche unter den Corona-Einschränkungen leidet, ist längst kein Geheimnis mehr. RTL und Instagram wollen nun aber noch einmal gezielt auf die Situation speziell in dieser Branche hinweisen und haben dafür für das kommende Wochenende das sogenannte Social-Media-Festival #InstaCircus angekündigt. So werden unter anderem auf den Instagram-Kanälen von RTL und "Punkt 12" zwölf Creator:innen ein Wochenende lang in Story-, Feed-, Reels-, Live- und IGTV-Formaten ihr Können zeigen.

Darüber hinaus sollen auch Stimmen der Kultur- und Veranstaltungsbranche zu Wort kommen. Zum Auftakt spricht am Freitagabend Christos Smilanis als Vertreter der beiden Initiativen #AlarmstufeRot und #Kulturerhalten darüber, wieso er in seinen alten Beruf als Krankenpfleger zurückgekehrt ist und wie er es schafft, trotz der aktuellen Situation hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.

Ann-Kathrin Seidel, Social-Media-Redakteurin bei der Mediengruppe RTL, sagt zu der Aktion: "Mit dem #InstaCircus möchten wir Aufmerksamkeit auf die dramatische Situation von Künstler:innen lenken und ihnen das geben, was sie momentan nicht bespielen können – eine Bühne. Wir freuen uns, dass wir unsere Reichweite dafür anbieten können und blicken voller Vorfreude auf ein vielfältiges Programm." Verlängert werden soll die Kampagne, die von segmenta communications konzipiert und kreiert wurde, zusätzlich auf RTL.de.

Mathilde Burnecki, Strategic Partner Manager bei Instagram, ergänzt: "Auf Instagram wird Kultur nicht nur abgebildet, sie findet dort statt und entwickelt sich weiter. Deswegen möchten wir mit dem #InstaCircus Creator:innen und Kreative unterstützen, die von der aktuellen Situation besonders stark betroffen sind."