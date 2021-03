Eigentlich wollte RTL am kommenden Montag zeigen, wie Henning Baum Polizisten bei ihrer Arbeit begleitet (DWDL.de berichtete). Daraus wird nun aber doch nichts, denn die Kölner haben ihre Pläne für den Montagabend noch einmal über den Haufen geworfen und beschäftigen sich doch lieber ausführlich mit der Corona-Pandemie. So gibt es um 20:15 Uhr zunächst ein zehnminütiges "RTL Aktuell Spezial" zu sehen. Maik Meuser spricht darin mit Experten aus Politik und Medizin über mögliche Perspektiven und den aktuellen Stand der Impfkampagne.

Und auch im Anschluss geht’s um Corona und die bislang äußerst schleppenden Impfungen. So zeigt man ab 20:25 Uhr die einstündige Dokumentation "Zwischen Hoffnung und Tod - Wer hat Schuld am deutschen Impf-Desaster?" und will sich auch inhaltlich damit beschäftigen, wer Schuld und/oder politische Verantwortung trägt. Befragt wurden darin unter anderem Kanzleramtschef Helge Braun, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, FDP-Chef Christian Lindner und EU-Kommissar Thierry Breton.

"Unser Reporter-Team hat in Berlin, Brüssel, den Bundesländern und bei mehreren Impf-Herstellern recherchiert, interne Akten eingesehen und mit den Verantwortlichen gesprochen", sagt Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik & Wirtschaft bei RTL News. "Die Ergebnisse deuten auf eine Mischung aus Unvermögen, Überforderung und eitler Wurstigkeit hin." Im Anschluss an die Doku zeigt RTL ab 21:40 Uhr sein Magazin "Extra", das damit deutlich früher als üblich sendet. Und auch in dieser Sendung ist Corona das Thema, beschäftigen will man sich mit den Selbsttest. Wie funktionieren diese in der Theorie und in der Praxis? Welche Fehler werden bei der Anwendung gemacht und wie zuverlässig werden hochinfektiöse Personen erkannt?

RTL-Chef Henning Tewes sagt: "Bei RTL ist es uns ein echtes Anliegen den Themen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die uns als Gesellschaft bewegen. Dafür wollen wir unsere Reichweite nutzen – und zwar zur besten Sendezeit. Im RTL Aktuell Spezial und der anschließenden Doku setzen wir uns mit der Impfpolitik und ihren Auswirkungen auseinander. Die drängende Frage ist doch, ob durch ein anderes Vorgehen, Leben hätte gerettet werden können? Die Doku kommt da zu einem klaren Schluss und zeigt, wo und vor allem was schiefgelaufen ist."

Henning Baums Einsatz bei der Polizei muss, wie eingangs bereits erwähnt, durch die kurzfristige Programmänderung erst einmal warten. Doch RTL hat schon einen neuen Termin für das Special angekündigt, es soll am 15. April - und damit an einem Donnerstag - zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Montags sind bei RTL ab der übernächsten Woche wieder neue Ausgaben von "Wer wird Millionär?" eingeplant.