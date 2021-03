Bei RTL heißt es demnächst wieder: "Denn sie wissen nicht, was passiert!". Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show kehrt am 10. April zurück ins Programm der Kölner. Und auch am 17. und 24. April wird RTL jeweils am Samstagabend eine Live-Ausgabe der Show ausstrahlen. Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch übernehmen damit den Sendeplatz von Dieter Bohlen, der mit dem "DSDS"-Finale Anfang April vorerst zum letzten Mal bei RTL zu sehen sein wird.

Bei den drei neuen Ausgaben wird es nach aktuellen Planungen erneut kein Studiopublikum geben. Das war auch im vergangenen Jahr schon so - damals sorgten die drei Ausgaben im Frühjahr für fantastische Quoten. Teilweise erzielten Jauch, Gottschalk und Schöneberger mehr als 20 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Im Sommer waren die Werte spürbar niedriger, so setzte es im August ein Allzeit-Tief mit 13,2 Prozent. Im Schnitt kamen alle sechs in 2020 gezeigten Ausgaben der Show auf 16,5 Prozent Marktanteil. Rund zweieinhalb Millionen Menschen sahen zu.

Inhaltlich gibt es übrigens keine Änderungen: Die drei Moderatoren gehen erneut ohne Plan in die Show. Einer von ihnen muss die Sendung dann moderieren, zwei spielen im Team gegen ein bis zur Show unbekanntes Promi-Pärchen. Beide Teams spielen um 50.000 Euro, die am Ende aber nicht sie selbst einstreichen, sondern sogenannte "Helden des Alltags". Die werden während der Show immer mal wieder kurz zugeschaltet und erklärt. Schiedsrichter und Spielleiter ist auch in den neuen Ausgaben Thorsten Schorn.

Im vergangenen Jahr ist "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" mit einem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung ausgezeichnet. Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Thorsten Schorn wurden für die Moderation der Show geehrt. Damals setzten sie sich gegen Daniel Hartwich (u.a. "Let’s Dance") und Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker ("Wer weiß denn sowas?") durch.