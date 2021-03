Eine Serie rund ums Eiskunstlaufen wird ZDFneo Ende April nach Deutschland bringen. Es handelt sich um die französische Produktion "Derby Girl" mit Chloé Jouannet in tragender Rolle. Die Comedy-Serie umfasst zehn Episoden, die der Sender an einem Stück ausstrahlen möchte. Somit läuft die komplette Serie in einer Nacht im linearen Programm. Los geht es am 30. April um 23:30 Uhr. Das dient auch dem Zweck, dass es somit möglich ist, die komplette Staffel ab 1. Mai um zehn Uhr morgens in der ZDFmediathek anzubieten.

Worum geht es? Lola (gespielt von Chloé Jouannet) war einst ein gefeierter Star im Eiskunstlaufgeschäft, sitzt heute aber an der Kasse eines Supermarktes. Die inzwischen 25-Jährige hatte vor zehn Jahren eine Rivalin während eines Wettkampfes so schwer verletzt, dass diese einen Finger verlor. Umso unglücklicher ist Lola nun in ihrer Situation, hat sie doch einen großen Traum: Sie möchte der größte "Roller Derby-Champion" aller Zeiten werden. Als sie rein zufällig zwei Spielerinnen aus dem Team der "Cannibal Licornes", der schlechteste Mannschaft in der Roller Derby Liga, begegnet, keimt wieder Hoffnung auf. Kann sie mit ihnen zusammen ihren Traum zum Roller Derby-Star wahr werden lassen?



Nikola Lange ist einer der wesentlichen Köpfe hinter der Serie, er war zuständig für Buch und Regie. Jisca Kalvanda, Sophie-Marie Larrouy sowie Salomé Diénis Meulien sind in weiteren Rollen zu sehen.