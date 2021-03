Die niederländische Serie "Anne+" bekommt einen deutschen Ableger. ZDFneo adaptiert den Stoff und macht daraus das kommende neorginal "Loving Her". Produzentin Tasja Abel von MadeFor ist für die entstehende Staffel verantwortlich. Marlene Melchior und Leonie Krippendorff haben die Drehbücher verfasst. Leonie Krippendorff führt Regie, bis Ende März soll in Berlin produziert werden.

Die Geschichte dreht sich um Hanna, die Mitte Zwanzig ist und gerade ihr Studium abgeschlossen hat. Weil sie zu Coronazeiten keinen Job findet, bleibt ihr nichts anderes übrig, als zurück zu ihren Eltern zu ziehen. Dann aber läuft sie ihrer Jugendliebe Franzi über den Weg, die ihre neue Affäre im Arm hält. So beginnt eine Erinnerungsreise – Hanna lässt vergangene Affären und Beziehungen Revue passieren.

Banafshe Hourmazdi spielt in der Serie Hanna, Lena Klenke ist als Franzi zu sehen. In weiteren Rollen tauchen Karin Hanczewski, Emma Drogunova, Larissa Sirah Herden und Soma Pysall auf. Ab Sommer soll die Serie ausgestrahlt werden – im linearen ZDFneo-Programm, aber auch in der Mediathek. Bei dem Format handelt es sich um eine Instant-Dramaserie. Diese werden in einem beschleunigten Produktionsprozess realisiert, um aktuelle Bezüge herstellen zu können. Auf diesem Wege entstanden auch "Liebe. Jetzt!" oder "Lehrerin auf Entzug".