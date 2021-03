am 15.03.2021 - 17:30 Uhr

Erst im Herbst des vergangenen Jahres hat das ZDF die erste Staffel von "Fritzie - Der Himmel muss warten" ausgestrahlt. Tanja Wedhorn spielt darin die Lehrerin Fritze Kühne, die sich völlig unerwartet mit einer Brustkrebs-Diagnose auseinandersetzen muss. Gedreht wurde die zweite Staffel dann ab November - und nun hat das ZDF schon einen Sendetermin für die neuen Folgen bekanntgegeben. So kehrt die Serie am Donnerstag, den 29. April, zurück.

Das ZDF wird immer zwei Folgen pro Abend ausstrahlen und ist dann auch schon nach drei Wochen durch mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel, die sechs frische Episoden umfasst. Zum Auftakt der neuen Staffel wacht Fritzie nach erfolgreicher Operation auf. Ehemann Stefan und Sohn Flo sind bei ihr. Jetzt muss sie sich dem Verlust ihrer Brust und der Ungewissheit über ihre Heilungsprognose stellen. Um Stefan und Flo nicht zu belasten, verschweigt Fritzie ihnen, dass ihre Genesung längst nicht garantiert ist. Außerdem braucht Flos schwangere Freundin Hanna jetzt Fritzies Kraft und Hilfe: Sie hat einen Abgang und lässt weder Flo noch Fritize an sich heran.

Produziert wird die Serie wie gehabt von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. Aus Quotensicht war die erste Staffel im vergangenen Jahr kein Überflieger, aber auch kein Flop. Im Schnitt kamen die sechs Folgen damals auf 3,42 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 11,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Fritzie" über die klassische, lineare Ausstrahlung dagegen nur 4,5 Prozent. Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn bezeichnete die Entscheidung, die Serie mit einer zweiten Staffel fortzusetzen, im vergangenen Jahr als "mutig, sensationell und so wichtig", weil jede achte Frau in Deutschland an Brustkrebs erkrankt.