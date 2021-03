Sieben Wochen lang steht bei Vox ab dem 11. April sonntags um 20:15 Uhr wieder "Grill den Henssler" auf dem Programm - womit die neue Staffel auch bereits die 100. Ausgabe des Formats beinhalten wird, die am 2. Mai gezeigt werden wird. Beim Jubiläum tritt Henssler gegen Panagiota Petridou an, die bereits bei der ersten Folge am 29. September 2013 dabei war, um die Vorspeise kümmert sich Detelf Steves, der es damit schon zu seinem 15. Auftritt bei "Grill den Henssler" bringt. Mario Barth komplettiert das Feld.

Daneben umfasst die Staffel aber noch zwei weitere Specials. Am 9. Mai kochen passend zum Muttertag drei Promis gemeinsam mit ihrer Mutter. Natascha Ochsenknecht und ihre Mutter Bärbel Wierichs versuchen sich an der Vorspeise, Sarah Lombardi und ihre Mutter Sonja Strano Engels kümmern sich um das Hauptgericht. Moritz Sachs hat fürs Dessert Marie-Luise Marjan an seiner Seite - was nicht seine echte Mutter ist, vielmehr spielten die beiden in der Lindenstraße Klaus und Helga Beimer. Die jeweiligen Mütter fungieren hier übrigens als Koch-Coach, sie haben also keinen Profi-Koch als Ratgeber an ihrer Seite.

Und dann zeigt man zunächst einmalig auch ein "Grill den Henssler"-Special mit nicht-prominenten Kandidaten. Laufen wird das am 18. April, ausnahmsweise gibt's dann nicht drei, sondern vier Gänge inklusive eines Zwischengangs. Wie immer gilt es auch hier die Jury aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach zu überzeugen, durch die Sendung führen wird erneut Laura Wontorra.

Komplettiert wird das Feld der Herausforderinnen und Herausforderer von Tom Beck, Sophia Thomalla, Harald Glööckler, Froonck Matthée, Désirée Nick, Barbara Becker, Joris, Jeanette Biedermann, Johannes Oerding, Olaf Schubert, Jürgen von der Lippe und Mandy Capristo. Ihre Premiere als Koch-Coaches bei "Grill den Henssler" feiern sowohl Nathalie und Jennifer Dienstbach, die im Duo coachen werden, als auch Kristof Mulack und Alexander Herrmann. In den anderen Folgen unterstützen Haya Molcho, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl die Promi-Teams im Koch-Wettkampf.

Von den Specials dürfte man sich bei Vox auch etwas frischen Wind für das Format erhoffen, das aus Quotensicht zuletzt Federn lassen musste. Mit im Schnitt gut sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Herbst-Staffel die bislang schwächste in der Geschichte des Formats und lag nur noch im Mittelmaß.