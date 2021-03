Eigentlich sollten die neuen Ausgaben von "Temptation Island" schon ab dem Februar nach und nach veröffentlicht werden. TVNow entschied sich dann allerdings noch einmal um und verschob den Start der dritten Staffel auf den März - man sprach damals nebulös von "planerischen Gründen". In wenigen Tagen, am 25. März, soll es nun aber tatsächlich losgehen (DWDL.de berichtete). Und die Realityshow wird auch recht schnell ihren Weg ins lineare Programm von RTL finden.

Wie jetzt nämlich bekannt wurde, plant RTL die Ausstrahlung von "Temptation Island" ab dem 11. April ein. Die Ausgaben sollen dann immer am späten Sonntagabend im Anschluss an "Ninja Warrior Germany Allstars" zu sehen sein. Den Ableger der Physical Gameshow startet RTL eine Woche vorher zu Ostern. Die zweite Staffel von "Temptation Island" hatte RTL im vergangenen Jahr noch am späten Dienstagabend gezeigt, da war das Format mit durchschnittlich 8,4 Prozent Marktanteil aber kein Erfolg.

Als TVNow den "Temptation Island"-Start noch für den Februar angepeilt hatte, hieß es, dass es zu keiner schnellen Auswertung im linearen Programm kommen werde. Auch da hat man sich nun noch einmal umentschieden. Insgesamt umfasst die dritte Staffel zwölf reguläre Ausgaben und eine zusätzliche Wiedersehensfolge.

Neu mit dabei in der kommenden Staffel ist Lola Weippert, die als Moderatorin durch die Sendung führt. Sie löst Angela Finger-Erben ab, die noch in den ersten beiden Staffeln von "Temptation Island" zu sehen war. Inhaltlich gibt es keine Veränderungen: Vier verliebte Paare wagen ein Beziehungsexperiment, indem sie sich mit Singles des jeweils anderen Geschlechts in eine Villa begeben. Später bekommen die Teilnehmer dann zu sehen, was ihre Partner mit den Singles angestellt haben. Produziert wird "Temptation Island" von Banijay Productions. Eine vierte Staffel ist von TVNow bereits bestätigt worden.