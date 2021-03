Während sich derzeit noch "9-1-1" und "9-1-1: Lone Star" mit ziemlich überschaubaren Quoten am Mittwochabend abmühen, darf man bei ProSieben ab Ende April auf etwas Besserung hoffen: Am 28. April meldet sich dort nämlich "Grey's Anatomy" zurück, das in den letzten Jahren zwar ebenfalls Federn gelassen hat, aber zumindest Quoten in der Nähe des Senderschnitts erzielte. Gemeinsam mit "Grey's Anatomy" geht's auch mit den "Seattle Firefighters" weiter.

Zum Auftakt der neuen Staffel gibt's ein Crossover der beiden Serien - und weil der erste Teil der Geschichte rund um einen schwerwiegenden Brand bei den "Seattle Firefighters" erzählt wird, tauschen die beiden Serien einmalig ihre angestammten Sendeplätze. So sind am 28. April zunächst die "Firefighters" um 20:15 Uhr zu sehen, ehe "Grey's Anatomy" um 21:15 Uhr übernimmt, ab dem 5. April gibt's zum Start in den Abend dann zuerst wieder "Grey's Anatomy" zu sehen.

Wie auch schon im letzten Jahr wird Joyn die neuen Folgen der beiden Serien schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zeigen, los geht's dort demzufolge am 21. April.