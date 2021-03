© LEONINE Studios

"Wir freuen uns sehr, alle film- und förderpolitischen Aktivitäten nun bei Lisa Giehl zu bündeln", sagte Max Wiedemann, Chief Production Officer der Leonine Studios. "Lisa Giehl hat eine ausgezeichnete medienpolitische Expertise, besitzt gleichzeitig eine umfangreiche Praxiserfahrung in der Produktion und Distribution und ist in unserer Branche bestens vernetzt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in ihren Arbeitsbereichen und in der Gremienarbeit ist Lisa Giehl für uns die ideale Besetzung, den vielfältigen und anspruchsvollen Bereich Public Policy von Leonine Studios zu leiten."

Giehl kam im September vergangenen Jahres als Senior Managerin Filmförderin ins Leonine-Team und verantwortete seither die Entwicklung und Umsetzung aller nationalen und internationalen Förderstrategien für die Fiction-Produktionen und sämtliche Förderaktivitäten in der Entwicklungs-, Produktions-, Verleih- und Vertriebsförderung für die nationalen und internationalen Projekte der Leonine Studios. Zuvor arbeitete Giehl bei Constantin Film und war mehrere Jahre als Förderreferentin beim FFF Bayern.