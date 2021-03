am 18.03.2021 - 15:11 Uhr

Vox hat die Fortsetzung seiner Doku-Reihe "Wir werden groß!" angekündigt. Das Format, das zunächst unter dem Titel "Die wunderbare Welt der Kinder" lief, wurde im vergangenen Jahr zu einer Langzeit-Doku ausgebaut. Man will die Kinder, die man in dem Format begleitet, auch in den nächsten Jahren immer mal wieder ins Programm nehmen. Die nächste Ausgabe ist nun für den 10. April angekündigt.

Mit einer Brutto-Sendelänge von mehr als vier Stunden wird "Wir werden groß! 11 Kinder im Corona-Jahr - Wie Familien die Krise meistern", das Format mit dem schlanken Titel, erst gegen 0:40 Uhr zu Ende sein. Durch die Corona-Einschränkungen dürfte es aber eben auch ziemlich viel zu erzählen geben. Im Mittelpunkt stehen erneut die Kinder Abigail, Aliya, Paulina, Josephine, Linda, Mert, Matts, Sean, Tom, Victor und Eric, die allesamt neun und zehn Jahre alt sind.

Und auch für die Redakteurinnen und Redakteure dürften die Dreharbeiten eine ganz besondere Herausforderung gewesen sein. Sie zogen für die Zeit der Drehs nämlich mehrmals für ganze Tage zu den Familien. Die Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum ordnen im Verlauf der Sendung ein, was bei den Familien zu Hause und in weiteren Tests passiert. Produziert wird die Reihe von sagamedia.

Darüber hinaus hat Vox jetzt auch die achte Staffel von "Einmal Camping, immer Camping" angekündigt. Die neuen Ausgaben der Dokusoap sind ab dem 11. April immer sonntags ab 18:10 Uhr beim Sender zu sehen. Die siebte Staffel erzielte zwischen August und September des vergangenen Jahres im Schnitt 6,8 Prozent Marktanteil.