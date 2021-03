Bei der "Pierre M. Krause Show" will man in den nächsten Wochen verstärkt Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Bühne bieten, das hat der SWR jetzt angekündigt. Außerdem kommen die nächsten sechs Ausgaben der Latenight-Show aus dem Tollhaus in Karlsruhe - also einem Kulturbetrieb, in dem derzeit aufgrund der Corona-Situation keine Veranstaltungen stattfinden können.

Darüber hinaus werden in der Show auch Künstlerinnen und Künstler aus der Region auftreten. Mit dabei sind etwa die Musikduos "Lumpenpack" (Stuttgart und Heidelberg), "Suchtpotenzial" (Ulm) und "Parallel" (Stuttgart), Sängerin/Gitarristin "listentojules" (Mannheim), das Comedy Duo "Oropax" (Freiburg), Magier Florian Zimmer (Ulm), das Musikprojekt "Glockenbach/Clock Clock" (Mannheim/Speyer) sowie der Seifenblasenkünstler David Friedrich (Bruchsal).

Zu sehen gibt es die Folgen ab dem 18. März immer donnerstags ab 21 Uhr in der ARD Mediathek sowie auf Youtube. Im linearen TV-Programm des SWR sind sie immer am späten Abend nach "Walulis Woche" zu sehen. Die Beginnzeiten variieren hier leicht.