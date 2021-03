Am Montag, den 5. April, wird RTLzwei eine neue Ausgabe seiner "Pop Giganten" ausstrahlen, das hat der Sender jetzt angekündigt. In der neuen Folge, die um 22:15 Uhr zu sehen sein wird, geht es um das Thema Schlager 2.0. Darin will man sich unter anderem mit der Frage beschäftigen, was die neue und moderne Schlagerwelt ausmacht. Kommentiert wird die Show wie gehabt von verschiedenen Promis, dieses Mal sind unter anderem Bernhard Brink, Steffi Brungs, Norman Langen, Oliver Petszokat, Marie Wegener, Christopher Kohn und Janine Kunze mit dabei.

In der Primetime setzt man am Ostermontag lieber auf die "Geissens". Die Dokusoap, die sich bereits in ihrem 10. Jahr befindet, fährt aktuell mit den regulären Ausgaben gute Quoten ein. Am 5. April blickt man in einer Doku zurück. "Die Geissens - 10 schrecklich glamouröse Jahre bei RTLzwei" heißt das zweistündige Stück, in dem man einen "Blick hinter die Kulissen" der Familie werfen will.

Ansonsten hat RTLzwei für das Osterwochenende viele Filme angekündigt. An Karfreitag setzt man zur besten Sendezeit auf "Armageddon", einen Tag später zeigt man ab 20:15 Uhr "Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere". Am Ostersonntag gibt es beim Sender zur besten Sendezeit zunächst "Das Leben des Brian" zu sehen, ehe man im Anschluss den Film "Die Ritter der Kokosnuss" ausstrahlt.