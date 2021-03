am 19.03.2021 - 14:33 Uhr

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Anke Myrrhe, Anna Sauerbrey und Stephan Haselberger, die seit Jahren zur Qualität des 'Tagesspiegels' maßgeblich beitragen, die Entwicklung beim Tagesspiegel digital wie Print weiter voranzutreiben", erklärten Maroldt und Tretbar in einem gemeinsamen Statement. Mathias Müller von Blumencron: "Ich freue mich, dass der Tagesspiegel eine so gute Führungsmannschaft bekommt. Die Zukunft des 'Tagesspiegels' liegt damit in besten Händen.”

Anke Myrrhe arbeitete schon während des Studiums an der Freien Universität Berlin als freie Mitarbeiterin in der "Tagesspiegel"-Sportredaktion, seit 2019 leitet sie gemeinsam mit Stephan Wiehler das Ressort Berlin-Brandenburg. Stephan Haselberger wiederum kam 2014 zum "Tagesspiegel" zurück und leitete das Hauptstadtbüro, bevor er 2019 zum Geschäftsführenden Redakteur (überregional) berufen wurde. Anna Sauerbrey ist seit 2018 Mitglied der Chefredaktion.