In der kommenden Woche beginnt die U21-Europameisterschaft. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass der Wettbewerb in zwei Teilen durchgeführt wird - mit Gruppenspielen ab dem 24. März und einer Finalrunde, die ab dem 31. Mai und damit kurz vor Beginn der großen EM über die Bühne gehen wird. Die Rechte an dem Wettbewerb hat sich bekanntlich ProSiebenSat.1 gesichert, das die deutschen Spiele bei ProSieben und die weiteren Partien bei ProSieben Maxx übertragen wird. Auch "ran.de" wird die Begegnungen der U21-Mannschaften streamen.

© IMAGO / Spöttel Picture Anna Kraft

Als Kommentatoren fungieren unterdessen Matthias Stach, Uwe Morawe und Franz Büchner. Dazu kommen Max Zielke und Lisa Hofman, die am Spielfeldrand die Fragen stellen werden. Ansonsten beschränkt sich ProSieben mit seinen Übertragungen wegen Corona hauptsächlich auf das Studio in Unterföhring - eine Konstellation, die sich ja schon bei der NFL bewährt hat. Da überrascht es dann auch nicht, dass auch Christoph Dommisch, den die meisten wohl nur unter seinem Spitznamen "Icke" kennen, mit an Bord ist. Er übernimmt bei der U21-EM einmal mehr die ihm bestens vertraute "Netman"-Rolle, soll also die obligatorischen Stimmen und Reaktionen aus den sozialen Netzwerken einfagen.

Los geht's übrigens am Mittwochabend mit dem Spiel zwischen Ungarn und Deutschland, das ProSieben ab 20:15 Uhr zeigen wird. "ran"-Sportchef Alexander Rösner versuchte auf einer Pressekonferenz am Freitag schon mal den Eindruck beiseite zu schieben, dass es sich um einen Wettbewerb mit Amateuren handelt. "Das ist kein Nachwuchsturnier", sagte er und verwies auf "echte Spitzenspiele und echte Superstars". Spannend könnte das Turnier zudem für Kommentator Matthias Stach werdenn. Dessen Sohn Anton wurde von Bundestrainer Stefan Kuntz vor wenigen Tagen für die EM nachnominiert. Gut möglich also, dass Stach die Leistung des eigenen Sprösslings beurteilen muss.