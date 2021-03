am 21.03.2021 - 10:13 Uhr

Johannes B. Kerner feiert ein Comeback in Sachen Fußball-Berichterstattung: Die Telekom hat ihn als Moderator für die Übertragung der Fußball-Europameisterschaften 2021 bei Magenta TV verpflichtet, wie Kerner der "Bild am Sonntag" gegenüber verriet. Im Show-Bereich bleibt er dem ZDF aber weiterhin treu. "Ich bin meinem Heimatsender ZDF total dankbar, dass sie diesen Sportausflug ermöglichen", lässt sich Kerner in "BamS" zitieren.

Kerner hat eine lange Historie als Fußball-Moderator: Ab 1992 führte er bei Sat.1 durch "ran", als er 1997 zum ZDF wechselte, war er dort nicht nur im "Aktuellen Sportstudio", sondern auch bei zahlreichen Länderspielen sowie Welt- und Europameisterschaften im Einsatz, 2009 ging's zurück zu Sat.1, wo er damals die Champions League-Übertragungen moderierte. Während dieser Zeit war er auch für den Telekom-Sender "Liga total!" bei der Bundesliga im Einsatz.

Seit Kerner nach seinem - wenig erfolgreichen - Sat.1-Ausflug im Jahr 2013 zum ZDF zurückkehrte, setzt der Mainzer Sender ihn aber nur noch im Show-Bereich ein, Einsätze als Sportmoderator blieben ihm hingegen verwehrt. Auch wenn er sich offiziell stets zufrieden damit gab: Dass er nun bei der Telekom die Welt- und Europameisterschaften moderiert, für die auch das ZDF Übertragungsrechte besitzt, zeigt doch, dass ihn diese Aufgabe auch in den letzten Jahren gereizt hätte. Gegenüber "BamS" sagte er nun: "Die Leidenschaft Fußball ist immer geblieben, auch wenn das Rotlicht der Kameras mal nicht an war."

Dass das Rotlicht nun wieder an gehen wird, liegt an dem vor knapp zwei Wochen verkündeten Deal zwischen der Telekom, ARD und ZDF. Die Telekom hatte sich vor rund eineinhalb Jahren überraschend sämtliche Übertragungsrechte für die Fußball-EM 2024 gesichert - von vornherein war aber klar, dass man sich dafür auch Partner suchen würde, schon allein, weil viele Spiele frei empfangbar übertragen werden müssen. Die Einigung sieht nun so aus, dass die EM 2024 komplett bei Magenta TV zu sehen sein wird, alle Spiele aber parallel auch im Free-TV - 34 bei ARD und ZDF, weitere 17 bei RTL. Im Falle von ARD und ZDF einigte man sich dabei auf eine Art Tauschgeschäft, die Telekom bekam im Gegenzug auch die Übertragungsrechte für alle Spiele der Fußball-EM 2021 und die WM 2022, deren Rechte sich ARD und ZDF gesichert hatten. Immerhin zehn Spiele der EM und 16 Spiele der WM werden sogar exklusiv bei der Telekom zu sehen sein. Ob Kerner auch 2022 und 2024 für die Telekom im Einsatz sein wird, ist noch unklar.