Spätestens, als David Hasselhoff auf der Berliner Mauer "I've Been Looking For Freedom" schmetterte, erlangte der Star aus der Serie "Knight Raider" hierzulande Kultstatus - und dieser hält, aller zwischenzeitlichen Eskapaden des Schauspielers zum Trotz, bis heute an. Genau das ist nun gewissermaßen auch der Stoff einer neuen Serie, die die 2008 von Christian Alvart gegründete Produktionsfirma Syrreal Entertainment für den Streamingdienst TVNow und CBS Studios drehen wird.

"Ze Network" nennt sich die Produktion, die als "schwarzhumoriger Agententhriller" beworben wird und voraussichtlich im Sommer gedreht werden soll. David Hasselhoff spielt darin sich selbst - an der Seite von Henry Hübchen. In der Story stürzen die beiden Schauspieler in Deutschland in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges – ausgelöst durch eine Theaterrolle. Dabei stellt sich immer wieder Frage: Was ist eigentlich real und was nicht?

"'Knight Rider' war sowohl für mich als auch für RTL unglaublich erfolgreich. Jetzt 30 Jahre später zurückzukehren, um eine topaktuelle Serie zu machen und wieder mit der Mediengruppe RTL zusammenzuarbeiten, ist ein wahr gewordener Traum", lässt sich David Hasselhoff zitieren. "Die Serie ist lustig, tödlich, kreativ und informativ... einfach spannend. Fakt oder Fiktion, Sie entscheiden." Er selbst fungiert indes nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Executive Producer.

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland: "Eine Geschichte mit Wahnsinnstempo, fantastischen Darstellern, waghalsigen Wendungen und so viel schwarzem Humor, dass einem fast schwindelig werden kann. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Syrreal und CBS Studios auf diese wilde Reise gehen dürfen und sind glücklich, dass wir ein Ausnahmetalent wie Henry Hübchen und den Helden unserer Jugend - David Hasselhoff - für diese Serie gewinnen konnten."

Produzenten für Syrreal Entertainment sind Sigi Kamml, Christian Alvart und Timm Oberwelland. "Mit all dieser wunderbaren Unterhaltung heutzutage, wird es schwieriger denn je, die Dinge interessant zu halten. Also werden wir versuchen, die Leute mit dieser Show zu überraschen", so Sigi Kamml. Und Regisseur Christian Alvart sagt: "Ich bin begeistert mit Partnern zusammenzuarbeiten, die bereit sind, ein wildes, überraschendes und einzigartiges Konzept wie dieses in die Unterhaltungswelt zu bringen."