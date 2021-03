Zusätzliche Aufgabe für Elena Bruhn: Die "Explosiv"-Moderatorin steht ab dieser Woche auch für ntv vor der Kamera. Für den Nachrichtensender präsentiert sie fortan das Magazin "ntv Wissen". Sie tritt die Nachfolge von Jule Gölsdorf an, bleibt aber auch weiterhin an Bord des RTL-Boulevardmagazins. "ntv Wissen" läuft jeweils donnerstags um 20:15 Uhr und wird samstags um 19:05 Uhr wiederholt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Elena Bruhn für 'ntv Wissen' gewinnen konnten", sagt Gabi Nensel, Leiterin Primetime bei ntv. "Ihre offene, herzliche Art, aber auch ihre Berufserfahrung auf dem Gebiet, ergänzen sich hervorragend mit dem Anspruch der Sendung. Wir möchten Wissen unterhaltsam vermitteln, ohne banal zu sein, auf Augenhöhe mit den Zuschauern und nicht distanziert belehrend."

Elena Bruhn begann ihre berufliche Laufbahn nach einem Publizistik-Studium in Mainz 2003 als Redakteurin beim ZDF-Magazin "Leute heute", ehe sie zu RTL in die "Explosiv"-Redaktion wechselte. Von 2006 bis 2013 war Elena Bruhn als Reporterin und Redakteurin für "Galileo" bei ProSieben im Einsatz, ehe sie zu RTL zurückkehrte und seitdem die Magazinne "Explosiv" und "Explosiv Weekend" präsentiert.

"Den Themen sind keine Grenzen gesetzt, schließlich steckt in fast allem etwas Wissenswertes - Langeweile ist da Fehlanzeige", so Bruhn über ihre neue Aufgabe bei ntv. "Für mich fühlt es sich so an, als gehören die Sendung und ich zusammen, das liegt natürlich auch an dem tollen Team von 'ntv Wissen'."