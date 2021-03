"Die Serie wird auf der ganzen Welt laufen", sagte Produzent Oliver Berben vor wenigen Wochen gegenüber DWDL.de in Bezug auf die neue Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Gestartet war die von Constantin Television produzierte Serie aber ja erst einmal nur im deutschsprachigen Raum. Nun kann Berben jedoch Vollzug vermelden, so hat man die Serie in viele weitere Länder auf der ganzen Welt verkauft.

Und bei Amazon ist man offensichtlich so angetan vom Inhalt und der Performance der Serie, dass man sich nun die Rechte für gleich 19 weitere Märkte sicherte. So wird Amazon Prime Video die Serie unter anderem auch in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und den Benelux-Ländern zeigen. Darüber hinaus sind die Folgen unter anderem auch bei Viaplay (Skandinavien), HBO Europe, More TV (Russland) und bluTV (Türkei) sowie Südkorea abrufbar.

"Mit großer Freude dürfen wir ‘Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ nach dem überwältigenden Erfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt auf die Reise um den Globus schicken. Wir sind überglücklich und dankbar für die unzähligen Reaktionen des Publikums und der Presse und hoffen, dass die Serie die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt berühren wird", sagt Oliver Berben.