Online gibt es die Serie übrigens schon jetzt zu sehen, in den Mediatheken der Plattform-Partner Vodafone, Telekom und Amazon sowie auf dem eigenen Online-Portal sind bereits ab sofort alle 26 Folgen verfügbar. Inhaltlich dreht sich in "Kickers" alles rund um den Fußballer Gregor und seine Freunde. Der talentierte Schüler zieht in eine neue Stadt und schließt sich dort den bis dato erfolglosen "Kickers" an. Mithilfe seiner Freunde haucht Gregor der Mannschaft neues Leben ein und die Schüler werden zu einem echten Team, dass einige Achtungserfolge feiern kann.

Sportdigital Fußball ist eigentlich auf internationale Fußball-Ligen spezialisiert und zeigt Spiele aus vier Kontintenten und 17 Wettbewerben, etwa auf der niederländischen Eredivise oder der portugiesischen Liga NOS. Erst vor kurzem starteten die koreanische K League und die japanische J. League beim Sender in die neue Saison - und bald gibt’s mit den "Kickers" eben auch eine Animeserie im Programm.

Die Serie entstand übrigens zu einer Zeit, in der es mit "Captain Tsubasa" eine weitere Anime-Serie gab, die im Fußball-Bereich angesiedelt war. Aber auch von dieser gab es mit 37 Ausgaben letztlich eine überschaubare Anzahl an Folgen.