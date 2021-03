Vor rund einem Monat hat das ZDF angekündigt, im Mai 50 Jahre "Dalli Dalli" feiern zu wollen (DWDL.de berichtete). Jetzt gibt es einen Termin für die Geburtstagssause: Am Samstag, den 15. Mai, wird "Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow" zur besten Sendezeit beim Sender zu sehen sein. Damit trifft man den Geburtstag fast auf den Tag genau: Die erste Ausgabe der Show mit Hans Rosenthal ist am 13. Mai 1971 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden.

Moderiert wird die Geburtstagsausgabe von Johannes B. Kerner. Details zur geplanten Show will das ZDF in der kommenden Woche bekanntgeben. Eigentlich wollte auch die ARD in diesem Jahr eine "Dalli Dalli"-Jubiläumsshow auf die Beine stellen. Daraus wird aber wegen Gert Rosenthal, Sohn von Hans Rosenthal, nichts. Er hatte die Rechte an der Show dem ZDF verkauft.

Nach den legendären Ausgaben mit Hans Rosenthal versuchte sich das ZDF in den 90er Jahren noch an einer Neuauflage im Nachmittagsprogramm, damals mit Andreas Türck als Moderator. 2011 holte der NDR das Format zurück auf die Bildschirme, Kai Pflaume moderierte. 2013 folgte der Wechsel ins Erste, wo die Show unter dem Titel "Das ist Spitze" lief. Seit dem Frühjahr 2015 gab es aber keine neuen Ausgaben mehr. Pflaume erklärte das damals mit Zeitproblemen - er moderiert bekanntlich auch noch die ein oder andere Show.

Das ZDF will rund um das Jubiläum auch einige alte Folgen von "Dalli Dalli" ausstrahlen. So ist in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai die erste Ausgabe mit Hans Rosenthal zu sehen, los geht’s allerdings erst um 3:30 Uhr in der Nacht. Eine weitere Ausgabe wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai gezeigt. Diese Folgen stehen ab dem 8. Mai aber auch in der ZDF-Mediathek auf Abruf bereit.