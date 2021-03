am 23.03.2021 - 12:07 Uhr

Sat.1 wird im April eine neue Datingshow an den Start bringen. Sie hört auf den Namen "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" und wird ab dem 14. April jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein. Geplant sind zunächst sechs Folgen, hinter der die Produktionsfirma Redseven Entertainment steht.

"5 Senses for Love" soll offenkundig ein Stück weit an den Erfolg von "Hochzeit auf den ersten Blick" anknüpfen. "Sie dürfen sich beschnuppern, die Stimme des unbekannten Gegenübers hören, ihn oder sie anfassen und schmecken", heißt es in der Beschreibung des Formats - nur sehen dürfen sich die Auserwählten erst, wenn sie sich die Ehe versprechen.