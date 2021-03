Seit Jan Hofer sich Ende Dezember als Chefsprecher der "Tagesschau" vom Bildschirm verabschiedet hat, scheint er fast präsenter denn je - allerdings bei der Konkurrenz von RTL. Dort ist er derzeit nicht nur als Kandidat bei "Let's Dance" zu sehen, er tauchte als Gastmoderator auch schon in diversen Sendungen auf - so stand er schon bei "Punkt 12" oder auch "Exclusiv" vor der Kamera. Doch bei einzelnen Gastauftritten soll es nicht bleiben.

Wie RTL am Mittwoch überraschend ankündigte, soll Hofer Anchorman eines neuen Nachrichtenformats werden, das "wochentäglich im Hauptabendprogramm" zu sehen sein werde. Zwischen "RTL aktuell" am Vorabend und dem "RTL Nachtjournal" um Mitternacht will man also den Informationsbereich in der Primetime offensichtlich weiter stärken. Zu weiteren Details schweigt sich RTL einstweilen aus und vertröstet auf Sommer - damit dürfte das neue Format aber offenbar den "Tagesthemen" im Ersten und dem "heute-journal" im ZDF Konkurrenz machen.

RTL.de wartet auch schon mit einer Videobotschaft von Jan Hofer auf, die sich allerdings in den Worten "Ich freue mich sehr auf mein neues Projekt bei RTL" erschöpft und keine weiteren Rückschlüsse auf das Projekt zulässt. Entwickelt wird das Format derzeit unter Verantwortung von Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. Die RTL News GmbH wird zum 1. April gegründet und fungiert nun als eine Art Zentralredaktion für alle journalistischen Formate.

So überraschend der Schritt auch kommt, er passt in die jüngste Entwicklung des Senders, der in Sachen Anzahl News-Sondersendungen in der Primetime - insbesondere zum Thema Corona - die ARD inzwischen überholt hat. Zudem arbeitet man gerade am Aufpolieren des Images von RTL, das als Markenname - Stichwort RTL United - künftig noch präsenter werden soll.